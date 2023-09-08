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Видеообзор победы Сербии над Канадой в полуфинале чемпионата мира

Видеообзор победы Сербии над Канадой в полуфинале чемпионата мира
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Сегодня, 8 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Сербии одолела сборную Канады со счётом 95:86.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

Права на видео принадлежат ФИБА. Видео доступно на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

10 сентября сборная Сербии разыграет титул чемпионов мира с командой Германии, которая в своём полуфинале оказалась сильнее сборной США (113:111).

В четвертьфинале сербы обыграли команду Литвы, а Германия переиграла сборную Латвии.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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