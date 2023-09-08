Милутинов — о победе над Канадой: сегодня каждый из нас сыграл выше своих возможностей

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов объяснил, за счёт чего его команде удалось переиграть Канаду (95:86) в полуфинале чемпионата мира, а также рассказал о защите против лидера североамериканской команды Шея Гилджес-Александера.
«Это должна быть командная работа, в которой участвуют пять игроков. Вы не можете защищаться с ним в одиночку. Он потрясающий игрок. Мы знали, что он наберёт свои очки, нам просто нужно было заставить его тяжело работать ради каждого очка, и мы сделали это сегодня. Я знал, что мне нужно делать, но командная работа сегодня была на самом высоком уровне. Чтобы играть против Канады, каждый должен выкладываться ради команды и сыграть выше своих возможностей, и сегодняшняя игра была именно такой.
США или Германия? Кто бы ни вышел в финал, это будет очень сложный матч, и это будет настоящая война, поэтому нам просто нужно наслаждаться сегодняшней победой и готовиться к любому сопернику», — приводит слова Милутинова Еurohoops.
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