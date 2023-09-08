«Историческая победа». Канцлер Германии Шольц — о выходе сборной в финал ЧМ по баскетболу
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц оценил достижение немецкой сборной, которая впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира по баскетболу. Напомним, сегодня, 8 августа, немцы обыграли в полуфинале сборную США (113:111).
«Историческая победа», — написал Шольц на своей странице в «Твиттере».
Германия впервые в своей истории добралась до решающего матча чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта встретятся со сборной Сербии.
Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира — 2002. Тогда команда, ведомая легендарным Дирком Новицки, уступила в полуфинале Аргентине (80:86) и обыграла команду Новой Зеландии в матче за бронзовые медали (117:94).
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