«Историческая победа». Канцлер Германии Шольц — о выходе сборной в финал ЧМ по баскетболу

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц оценил достижение немецкой сборной, которая впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата мира по баскетболу. Напомним, сегодня, 8 августа, немцы обыграли в полуфинале сборную США (113:111).

«Историческая победа», — написал Шольц на своей странице в «Твиттере».

Германия впервые в своей истории добралась до решающего матча чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта встретятся со сборной Сербии.

Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира — 2002. Тогда команда, ведомая легендарным Дирком Новицки, уступила в полуфинале Аргентине (80:86) и обыграла команду Новой Зеландии в матче за бронзовые медали (117:94).