США — Германия – самый результативный матч ЧМ с 1994-го, когда американцы обыграли Россию

Полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные Германии и США стал самым результативным за 29 лет в рамках мировых первенств. Напомним, игра завершилась победой немецкой команды со счётом 113:111.
Германия и США набрали на двоих 124 очка, что сделало встречу самой результативной в рамках чемпионатов мира с 1994 года. Тогда в финале турнира встретились команды США и России. Матч завершился победой американской команды со счётом 137:91 (228 очков суммарно).
За дебютный титул чемпионов мира немцы сразятся со сборной Сербии. Матч состоится 10 сентября. За бронзовые медали первенства в тот же день сыграют американцы и канадцы.
Также в матче между Германией и США был установлен рекорд результативности первых половин полуфинальных матчей чемпионатов мира.
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