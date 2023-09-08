Моргунов: финал США — Сербия был бы поинтереснее, как бы сербы не разгромили немцев

Чемпион Европы 2007 года Никита Моргунов подвёл итоги полуфиналов чемпионата мира по баскетболу — 2023, а также поделился ожиданиями от финального матча, в котором сойдутся сборные Сербии и Германии.

«Финал США — Сербия был бы поинтереснее. Как бы теперь сербы не разгромили немцев в решающем матче, но, опять же, наши прогнозы разрушались по ходу этого ЧМ раз 15. Сначала вылетели французы, затем испанцы и австралийцы. Три эти топ-сборные не добрались до плей-офф. Теперь довольно сенсационные результаты в полуфиналах.

Ожидал ли я от Сербии такой уверенной победы над Канадой? Уверенной — нет, но ожидал, что сербы могут победить. Как только болельщики не увидели в составе Николу Йокича, то сразу же пошли разговоры, что команде ничего не светит. Но разве так можно говорить про Сербию? Там столько талантов, что они могут поехать на крупный турнир любым ростером и навести шороха.

Если говорить конкретно про полуфинал, то выделю несколько факторов успеха Богдановича и компании. Канадцы весь турнир играют ротацией из семи человек. Это им аукнулось. Ещё надо учитывать, что у них один лидер по всем показателям: очки, подборы, передачи, перехваты. Это Шей Гилджес-Александер. Но в одиночку не выиграть золото крупного турнира. Об этом говорили все звёзды прошлого. Мог ли лидер «Оклахомы» затащить ещё один матч? Конечно, мог, но тут канадцы наткнулись не только на классную и обученную сборную Сербии, но и ещё и на опытнейшего тренера Пешича. Светислав рискнул сыграть на том, что у канадцев не пойдёт дальний бросок, и в итоге выиграл. Сегодня однозначно была тренерская победа. Даже без вопросов. Несмотря на всю неоднозначность этого специалиста, он знает, как выигрывать на самом высоком уровне.

Поражение американцев? Это очередное доказательство, что, даже имея очень хороший состав, США не всегда сможет выигрывать. Вроде бы всё по делу. Состав сбалансированный: молодые, голодные звёзды, которые могут делать всё на площадке.

Но сам факт, что есть различные формы защиты, к которым не приучены звёзды НБА. Тут опять оговорка. Как они могут быть не приучены? Всё же они успешно играли в NCAA, а там есть и «зона», и длинные розыгрыши, и быстрое нападение. Всё что угодно. Видимо, они с детства привыкают играть в командах, которая действуют от одной звезды. Когда лучший баскетболист постоянно возится с мячом, а другие ему просто помогают, подносят снаряды. А когда в команде собираются пять-шесть лидеров своих клубов НБА, то начинаются проблемы. Это непривычно. Чтобы выигрывать золото ЧМ или Олимпиады, надо уметь пожертвовать собственной статистикой ради общего результата, отдать экстра-пас, который не отразится в протоколе, а приведёт к хорошему завершению. Перестроиться под баскетбол, где требуется результат команды, сложно. Как бы тренеры об этом часто ни напоминали», — приводит слова Моргунова «Спорт-экспресс».