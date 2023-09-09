Рико Хайнс: Уэстбрук должен стать членом Зала славы, он один из лучших игроков в истории

Американский тренер Рико Хайнс, занимающий должность ассистента тренера в «Филадельфии Сиксерс», поделился мнением о признании заслуг звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука, который посетил тренировочный лагерь Хайнса во время летнего перерыва в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он должен попасть в Зал славы, это один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. Точка! Он и здесь прыгает на пол. И все последние годы, сколько бы он ни приезжал сюда, он играет так же усердно, как и все остальные на площадке», — приводит слова Хайнса из обращения к тренирующимся игрокам Ball Is Life.

Вместе с «Лос-Анджелес Клипперс» Уэстбрук дошёл до четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Лучшие результаты в карьере Расселл Уэстбрук показал вместе с «Оклахома-Сити Тандер», трижды доходив до финала конференции и однажды, в 2012 году, до финала НБА.