Рико Хайнс: Уэстбрук должен стать членом Зала славы, он один из лучших игроков в истории

Американский тренер Рико Хайнс, занимающий должность ассистента тренера в «Филадельфии Сиксерс», поделился мнением о признании заслуг звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука, который посетил тренировочный лагерь Хайнса во время летнего перерыва в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Он должен попасть в Зал славы, это один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. Точка! Он и здесь прыгает на пол. И все последние годы, сколько бы он ни приезжал сюда, он играет так же усердно, как и все остальные на площадке», — приводит слова Хайнса из обращения к тренирующимся игрокам Ball Is Life.
Вместе с «Лос-Анджелес Клипперс» Уэстбрук дошёл до четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Лучшие результаты в карьере Расселл Уэстбрук показал вместе с «Оклахома-Сити Тандер», трижды доходив до финала конференции и однажды, в 2012 году, до финала НБА.
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