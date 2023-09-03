Видео: Кайри Ирвинг и Рассел Уэстбрук проводят совместные тренировки в этом межсезонье
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Чемпион НБА 2016 года, звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук проводят совместные тренировки в это межсезонье. В сети появилось видео с одной из сессий баскетболистов.
Стоит отметить, что ранее Ирвинг лестно отозвался об Уэстбруке, отметив его влияние на НБА и заявив, что он произвёл революцию в игре.
Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс». Этим летом Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.
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