Джарен Джексон — о Бруксе: Диллон склонен говорить ерунду, иначе это был бы не он

Тяжёлый форвард сборной США по баскетболу и «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший высказался по поводу лёгкого форварда сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.

«Как по мне, Диллон Брукс склонен говорить ерунду. В противном случае это был бы не тот Диллон Брукс, которого мы знаем. Это было бы нереально», — приводит слова Джексона ESPN.

Примечательно, что Джексон и Брукс отыграли в «Мемфисе» совместно 173 матча, одержав 98 побед при 75 поражениях. После открытия рынка свободных агентов НБА Диллон перешёл в «Хьюстон Рокетс», заключив четырёхлетний контракт на общую сумму $ 86 млн (сделка по схеме «сайн-энд-трейд»).

В нынешнем розыгрыше чемпионата мира по баскетболу — 2023 сборная США и Канады встретятся в матче за третье место. Тем временем финал разыграют сборные Германии и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих встреч.