Джарен Джексон — о Бруксе: Диллон склонен говорить ерунду, иначе это был бы не он

Тяжёлый форвард сборной США по баскетболу и «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший высказался по поводу лёгкого форварда сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса.
«Как по мне, Диллон Брукс склонен говорить ерунду. В противном случае это был бы не тот Диллон Брукс, которого мы знаем. Это было бы нереально», — приводит слова Джексона ESPN.
Примечательно, что Джексон и Брукс отыграли в «Мемфисе» совместно 173 матча, одержав 98 побед при 75 поражениях. После открытия рынка свободных агентов НБА Диллон перешёл в «Хьюстон Рокетс», заключив четырёхлетний контракт на общую сумму $ 86 млн (сделка по схеме «сайн-энд-трейд»).
В нынешнем розыгрыше чемпионата мира по баскетболу — 2023 сборная США и Канады встретятся в матче за третье место. Тем временем финал разыграют сборные Германии и Сербии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих встреч.
- 10 сентября 2023
-
08:00
-
07:13
-
06:27
-
06:26
-
05:34
-
04:30
-
00:57
-
00:30
-
00:18
- 9 сентября 2023
-
23:47
-
23:11
-
22:04
-
22:03
-
21:13
-
20:48
-
20:16
-
19:59
-
19:32
-
19:30
-
18:53
-
18:35
-
18:00
-
17:52
-
17:30
-
17:11
-
17:08
-
16:51
-
15:34
-
15:22
-
14:43
-
14:05
-
13:36
-
13:08
-
12:26
-
11:14