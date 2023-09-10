Сборная США не смогла выиграть медали чемпионата мира дважды подряд впервые с 1970 года

Сборная США по баскетболу впервые спустя 53 года не смогла попасть в тройку лучших команд чемпионата мира по баскетболу на двух турнирах подряд. В сегодняшнем матче за третье место со сборной Канады американцы проиграли в овертайме со счётом (127:118 ОТ).

Напоминм, американцы проиграли сборной Франции (89:79) в четвертьфинале розыгрыша чемпионата мира по баскетболу — 2019. Всего на счету сборной США 12 медалей чемпионатов мира: пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Матч за третье место между сборными США и Канады состоялся на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины. Там же сегодня состоится и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии.