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Сборная США не смогла выиграть медали чемпионата мира дважды подряд впервые с 1970 года

Сборная США не смогла выиграть медали чемпионата мира дважды подряд впервые с 1970 года
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Сборная США по баскетболу впервые спустя 53 года не смогла попасть в тройку лучших команд чемпионата мира по баскетболу на двух турнирах подряд. В сегодняшнем матче за третье место со сборной Канады американцы проиграли в овертайме со счётом (127:118 ОТ).

ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
Окончен
118 : 127
ОТ
Канада
США: Эдвардс - 24, Ривз - 23, Бриджес - 19, Портис - 14, Брансон - 13, Харт - 10, Халибёртон - 6, Кесслер - 6, Джонсон - 3, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 39, Гилджес-Александер - 31, Барретт - 23, Дорт - 11, Олиник - 11, Александер-Уолкер - 5, Пауэлл - 4, Эджим - 3, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс

Напоминм, американцы проиграли сборной Франции (89:79) в четвертьфинале розыгрыша чемпионата мира по баскетболу — 2019. Всего на счету сборной США 12 медалей чемпионатов мира: пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Матч за третье место между сборными США и Канады состоялся на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины. Там же сегодня состоится и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии.

Следить за матчами:
У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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