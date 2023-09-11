Эксперт назвал команду, которая может быть заинтересована в Тайлере Хирроу

Североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Зак Бакли в одном из своих последних материалов выразил мнение, что атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу может оказаться в «Сан-Антонио Спёрс» в результате обмена.

«Другие клубы НБА не могут решить для себя, а является ли Тайлер Хирроу многообещающей звездой или шестым игроком, у которого слишком много недостатков в защите, чтобы его можно было использовать в качестве стартового игрока с первых минут.

«Спёрс» могут пойти на этот риск, зная, защитный недостаток Хирроу может компенсировать Виктор Вембаньяма. Тем временем Хирроу может быть полезен «Сан-Антонио» благодаря своим снайперским способностям», — сказано в статье.

Напомним, Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в «Майами Хит», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очко, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.