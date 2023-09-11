Остин Ривз — о Шее Гилджес-Александере: он будет участвовать в гонке за MVP

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о звёздном разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере. В частности, Ривз считает, что канадский баскетболист в скором времени сможет претендовать на награду MVP в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Он уничтожает каждого в этой лиге. Однажды он, вероятно, будет участвовать в гонке за получение награды MVP», — приводит слова Ривза Yahoo Sports.
В минувшем розыгрыше плей-офф НБА 25-летний Ривз принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,4, трёхочковых — 44,3.
Тем временем «Оклахома» Гилджес-Александера не оказалась в плей-офф. В регулярном чемпионате 2022/2023 Шей отыграл 68 игр, в которых набирал в среднем 31,4 очка, отдавал 5,5 передачи и собирал 4,8 отскока.
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