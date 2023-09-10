Шей Гилджес-Александер провёл время с болельщиками после матча за 3-е место со сборной США

Звёздный разыгрывающий сборной Канады по баскетболу Шей Гилджес-Александер после матча за третье место чемпионата мира — 2023 со сборной США (127:118 ОТ) провёл время с болельщиками. Гилджес-Александер активно оставлял автографы, а в конце отдал свою игровую обувь.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что 25-летний баскетболист провёл на площадке 40 минут 13 секунд. За это время он набрал 31 очко (11 из 20 с игры, 1 из 3 — трёхочковые), собрал шесть подборов и отдал 12 результативных передач.

Таким образом, сборная Канады впервые завоевала медали чемпионата мира по баскетболу. Это также самая крупная победа канадцев над сборной США в истории.

Ранее Шей Гилджес-Александер во время дополнительного времени издевательски положил лёгкого форварда сборной США Микала Бриджеса на лопатки и забросил трёхочковый бросок.