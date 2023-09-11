Беверли: «Лейкерс» должны были выпускать меня и Уэстбрука в старте

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли выразил мнение, что он и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук должны были быть игроками стартовой пятёрки в «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Они должны были выпускать в старте меня, Остина Ривза, Расселла Уэстбрука, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. И тогда всех этих претензий к Расселлу могло бы и не быть. Это один из вариантов управления своей командой, когда вы не прибегаете к чрезмерному контролю и не пытаетесь переобучить игроков. Иногда вам просто нужно разложить костяшки домино в нужном порядке», — сказал Беверли в подкасте Гилберта Аренаса.
Напомним, Уэстбрук по ходу минувшего сезона покинул «Лейкерс», где регулярно подвергался критике, и перешёл в «Клипперс».
- 12 сентября 2023
-
00:51
-
00:17
- 11 сентября 2023
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:15
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
18:49
-
18:27
-
17:23
-
16:41
-
15:48
-
15:45
-
14:38
-
13:55
-
12:47
-
12:20
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
09:42
-
09:38
-
08:57
-
08:27
-
07:14
-
06:06
-
05:18
-
04:59
-
04:38
-
03:01
-
03:00