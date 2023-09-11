Беверли: «Лейкерс» должны были выпускать меня и Уэстбрука в старте

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли выразил мнение, что он и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук должны были быть игроками стартовой пятёрки в «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Они должны были выпускать в старте меня, Остина Ривза, Расселла Уэстбрука, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. И тогда всех этих претензий к Расселлу могло бы и не быть. Это один из вариантов управления своей командой, когда вы не прибегаете к чрезмерному контролю и не пытаетесь переобучить игроков. Иногда вам просто нужно разложить костяшки домино в нужном порядке», — сказал Беверли в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, Уэстбрук по ходу минувшего сезона покинул «Лейкерс», где регулярно подвергался критике, и перешёл в «Клипперс».