Назван игрок, которого может подписать «Майами» в случае прихода Дэмьена Лилларда

Руководство «Майами Хит» рассматривает вариант с заключением контракта с лёгким форвардом Келли Убре в случае, если флоридскому клубу удастся выменять звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн на платформе Substack. Отметим, что в данный момент баскетболист является неограниченно свободным агентом.
Келли Убре был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года под общим 15-м номером «Атлантой Хоукс», однако затем был обменян в «Вашингтон Уизардс», где Убре провёл первые четыре сезона.
В минувшем регулярном сезоне 27-летний форвард в составе «Шарлотт Хорнетс» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 5,2 подбора и 1,4 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 31,9.
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