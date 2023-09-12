Инсайдер рассказал, на какой позиции будет играть Виктор Вембаньяма в следующем сезоне НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будет играть преимущественно на позиции тяжёлого форварда. Отмечается, что бигмен Зак Коллинс займёт позицию центрового.
Напомним, в минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блок-шотов. Реализация бросков оказалась неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых один из шести удачных трёхочковых.
Однако в следующем матче Вембаньяма собрал линейку из 27 очков (9 из 14 с игры, 7 из 12 — штрафные), 12 подборов и трёх блок-шотов, проведя на паркете в общей сложности 26 минут. Произошло это в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 10 июля.
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