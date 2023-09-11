Виктор Вембаньяма показал растяжку во время тренировки в тренажёрном зале

Первый номер минувшего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в индивидуальной тренировке. Так, в одном из опубликованных видеоматериалов в социальных сетях 222-сантиметровый баскетболист показал растяжку, занимаясь в тренажёрном зале.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

Напомним, в минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.

8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блок-шотов. Реализация бросков оказалась неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых один из шести удачных трёхочковых.

Однако в следующем матче Вембаньяма собрал линейку из 27 очков (9 из 14 с игры, 7 из 12 — штрафные), 12 подборов и трёх блок-шотов, проведя на паркете в общей сложности 26 минут. Произошло это в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 10 июля.