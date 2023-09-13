Сербские болельщики тепло встретили свою сборную в аэропорту

Сербские фанаты встретили баскетболистов своей сборной в аэропорту, проявив горячую поддержку.
Сербы в аэропорту тепло встретили свою сборную по баскетболу:
Сербия завоевала серебро на минувшем чемпионате мира по баскетболу, который проходил в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Во время двух групповых этапов сербы потерпели лишь одно поражение (от Италии), но одержали четыре победы (над Китаем, Пуэрто-Рико, Южным Суданом и Доминиканской Республикой).
В четвертьфинале балканская команда противостояла сборной Литвы и одержала победу со счётом 87:68. Затем, в полуфинале сербы смогли одолеть Канаду — 95:86. В финале Сербия встретилась с национальной командой Германии и уступила в основное время со счётом 77:83.
В турнире не участвовал лидер сборной Сербии Никола Йокич.
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