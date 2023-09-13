Кевин Дюрант посетил Техасский университет, за который выступал в NCAA

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант нанёс визит в Техасский университет в Остине. Примечательно, что 34-летний баскетболист представлял университет, будучи студентом, в NCAA (2006–2007).
Кевин Дюрант
Фото: Соцсети Техасского университета
Кевин Дюрант
Фото: Соцсети Техасского университета
Дюрант отыграл за Техасский университет 35 матчей, в которых набирал в среднем 25,8 очка, делал 11,1 подбора и 1,3 передачи, проводя на площадке 35,9 минуты.
Кевин Дюрант — 13-кратный участник Матча всех звёзд и двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 и 2018). В предстоящем сезоне у форварда будет уникальная возможность взять титул в компании Девина Букера, Брэдли Била и Деандре Эйтона.
Дюрант, Букер, Янг и Грин провели совместную тренировку:
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