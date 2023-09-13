Джонс, обвиняемый в употреблении запрещённых веществ, ответил болельщикам «Шарлотт»

Багамский бигмен «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс в комментариях в социальной сети ответил разозлённым болельщикам команды из Северной Каролины. Поводом к конфликту стало то, что Джонса обвинили в употреблении запрещённых веществ, судя по его поведению на прямой трансляции в социальной сети.

«Марк Уильямс (молодой центровой «Шарлотт Хорнетс» — Прим. «Чемпионата») выведет твою задницу из состава», — написал один из фанатов в комментариях.

«Покажите мне, как Марк умеет делать такие же приёмы, как и я. В колледже нигде нет таких игроков», — ответил тому Джонс.

«Ник Ричардс (центровой «Шарлотт Хорнетс» — Прим. «Чемпионата») лучше тебя», — заявил один из болельщиков.

«Я более смел и напористее с мячом, чем он», — ответил ему Кай.