Джонс, обвиняемый в употреблении запрещённых веществ, ответил болельщикам «Шарлотт»
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Багамский бигмен «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс в комментариях в социальной сети ответил разозлённым болельщикам команды из Северной Каролины. Поводом к конфликту стало то, что Джонса обвинили в употреблении запрещённых веществ, судя по его поведению на прямой трансляции в социальной сети.
«Марк Уильямс (молодой центровой «Шарлотт Хорнетс» — Прим. «Чемпионата») выведет твою задницу из состава», — написал один из фанатов в комментариях.
«Покажите мне, как Марк умеет делать такие же приёмы, как и я. В колледже нигде нет таких игроков», — ответил тому Джонс.
«Ник Ричардс (центровой «Шарлотт Хорнетс» — Прим. «Чемпионата») лучше тебя», — заявил один из болельщиков.
«Я более смел и напористее с мячом, чем он», — ответил ему Кай.
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