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Яннис Адетокунбо вновь намекнул на уход из «Милуоки» в случае неучастия в борьбе за титул

Яннис Адетокунбо вновь намекнул на уход из «Милуоки» в случае неучастия в борьбе за титул
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём будущем в команде.

«Пока я являюсь игроком этой команды, то выкладываюсь на сто процентов в каждой игре. Все мы готовы жертвовать собой ради общей цели. Вполне могу представить, что останусь здесь на протяжении всей карьеры. Но если я почувствую, что команда не заинтересована в завоевании чемпионского титула, то буду готов уйти. Речь не о деньгах, для меня самое главное — титулы. Если смогу выигрывать их здесь — прекрасно, а если нет, думаю, болельщики меня поймут.

Я победитель по своей натуре, всегда хочу побеждать. Зона комфорта не имеет для меня значения. В конце концов я хочу получить новые воспоминания, хочу выиграть множество чемпионских титулов. Нельзя останавливаться на одном и жить этим воспоминанием», — сказал Адетокунбо в интервью, опубликованном на YouTube-канале Bleav.

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи. «Милуоки» занял первое место в таблице Восточной конференции, но вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.

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