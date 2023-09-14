Церковный высказался по поводу нового сезона Единой лиги ВТБ
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Думаю, сезон будет интересным и по составу участников, и по тому, в каком состоянии команды подходят. Будет хорошая конкуренция. Уровень лиги вырос, будет больше игр. «Зенит» традиционно будет бороться за выход в финал и дальше.
Конкуренция будет традиционная — ЦСКА, действующий чемпион УНИКС, «Локомотив-Кубань» сохранил свой состав, плюс там много талантливой молодёжи. Кто-то из других участников лиги должен выстрелить, как МБА в прошлом году, и они ещё сильнее уровень свой покажут. Сезон будет интересным. Будет непросто», — приводит слова Церковного «Спорт день за днём».
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