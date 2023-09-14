Гендиректор «Зенита» оценил трансферную кампанию команды в межсезонье
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался по поводу трансферной кампании команды в межсезонье.
«Мы всегда стараемся максимально провести трансферную кампанию. Мы понимаем, что от этого во многом зависит и результат в сезоне. На встрече с болельщиками после окончания прошлого сезона мы обещали, что вернёмся сильнее. Думаю, нам удалось усилиться. Теперь наша задача улучшить качество игры. И уровень исполнителей, который у нас есть, позволяет это сделать. Плюс, что очень важно, мы сохранили главного тренера, который способен выполнить любую задачу. Хочется, чтобы поменьше было травм. И поддержки больше хочется от наших болельщиков. И всё должно получиться», — приводит слова Церковного «Спорт день за днём».
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