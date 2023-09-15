Станислав Пешич: у нас должна быть профессиональная сербская лига

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, что нужно сделать, чтобы баскетбол в Сербии начал развиваться.

«Нам не нужно играть в лиге ABA. У нас должна быть профессиональная сербская лига. Прямо сейчас, в конце этого олимпийского цикла. Что сделали литовцы? Они создали профессиональную лигу. Они играют в своей собственной лиге и выступают в европейских турнирах. Что здесь происходит? Кроме «Црвены Звезды» и «Партизана», никто не играет в Европе. Ни один клуб. И вот уже много лет.

Мы также хотим развивать наш баскетбол. Что это значит? Это означает момент, когда мы создадим профессиональную сербскую лигу, уникальную сербскую лигу. Тогда сербская лига будет пригодна для европейских соревнований. Нам нужно установить связь с Европой, со всем миром. Мы должны установить связь с Европой. Мы должны быть в Европе. Не в этом регионе бывшей Югославии», — сказал Пешич в интервью RTS «Око».

На Чемпионате мира по баскетболу – 2023 сборная Сербии дошла до финала турнира, где проиграла сборной Германии со счётом 77:83.