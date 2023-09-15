В «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом

Питерский «Зенит» подпишет французского тяжёлого форварда с российским паспортом Максима Ильвовского, сообщает журналист французского портала BeBasket Александре Сансон.

По информации источника, 21-летний баскетболист будет выступать в фарм-клубе сине-бело-голубых в Суперлиге. Однако, если будет делать это убедительно, сможет пополнить состав основной команды.

В «Зените» на данный момент выступают два француза: Томас Эртель и Адриен Морман, а также работает французский тренер по индивидуальной подготовке Бастьен Кадо.



Прошлый сезон Ильвовский провёл в чемпионате Франции за «Страсбург», играя как за основную команду, так и за молодёжную. За основу форвард провёл 13 матчей.



В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в Единой лиге ВТБ с 38 очками. В плей-офф питерская команда дошла до полуфинала, где проиграла УНИКСу (3-4 – в серии). В матче за третье место «Зенит» также уступил. ЦСКА обыграл сине-бело-голубых со счётом 1-4 в серии.

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