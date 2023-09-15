В «Зенит» перейдёт французский форвард с российским паспортом

Питерский «Зенит» подпишет французского тяжёлого форварда с российским паспортом Максима Ильвовского, сообщает журналист французского портала BeBasket Александре Сансон.
По информации источника, 21-летний баскетболист будет выступать в фарм-клубе сине-бело-голубых в Суперлиге. Однако, если будет делать это убедительно, сможет пополнить состав основной команды.
В «Зените» на данный момент выступают два француза: Томас Эртель и Адриен Морман, а также работает французский тренер по индивидуальной подготовке Бастьен Кадо.
Прошлый сезон Ильвовский провёл в чемпионате Франции за «Страсбург», играя как за основную команду, так и за молодёжную. За основу форвард провёл 13 матчей.
В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в Единой лиге ВТБ с 38 очками. В плей-офф питерская команда дошла до полуфинала, где проиграла УНИКСу (3-4 – в серии). В матче за третье место «Зенит» также уступил. ЦСКА обыграл сине-бело-голубых со счётом 1-4 в серии.
- 15 сентября 2023
-
09:51
-
09:00
-
08:52
-
08:37
-
08:03
-
07:41
-
07:24
-
07:03
-
06:45
-
06:45
-
06:32
-
05:37
-
05:25
-
05:16
-
04:25
-
03:55
-
03:36
-
03:23
-
03:14
-
02:43
-
02:36
-
02:29
-
01:41
-
00:27
- 14 сентября 2023
-
23:26
-
22:19
-
21:14
-
20:27
-
19:26
-
18:58
-
18:11
-
17:43
-
16:36
-
16:06
-
15:51