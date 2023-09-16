Форвард «Автодора» Торнвелл: попробую уговорить кого-то из НБА приехать на матч в Россию

Американский лёгкий форвард «Автодора» Синдариус Торнвелл рассказал, что может позвать кого-то из друзей в НБА на игру саратовского клуба в Россию.

«Хотел бы я пригласить кого-нибудь из своих друзей в НБА на матч «Автодора»? А почему бы и нет. Понимаю, что у многих будет ещё идти сезон. Но я точно постараюсь кого-нибудь уговорить приехать в Россию. Например, Монтрезл Харрелл сейчас без команды. Если у него получится посетить игру в Саратове, я буду очень рад. В свою очередь — сделаю всё, чтобы он оказался здесь», — приводит слова Торнвелла официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, Торнвелл очень высоко оценил приезд в Россию, сказав, что в стране живут добрые люди и к нему нет предвзятого отношения из-за того, что он американец.