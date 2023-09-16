Американский игрок «Автодора» Торнвелл поделился впечатлениями о России

Новый игрок «Автодора» Синдариус Торнвелл рассказал об интересе со стороны саратовского клуба и поделился впечатлениями после переезда в Россию.
«Как мы с агентом вышли на «Автодор»? Мой агент предложил мне рассмотреть этот вариант. Я посчитал, что это хороший шанс показать себя на высоком уровне.
Что я могу сказать о России? Я тут не так долго, всего две-три недели, но чувствую себя очень комфортно. Добрые люди, никакого плохого отношения из-за того, что ты американец. Поверьте, то, что пишут в наших американских СМИ, вся эта пропаганда, и то, как обстоит ситуация на самом деле, — абсолютно разные вещи.
Конечно, перед поездкой в Россию находились люди, которые говорили мне: «Не надо туда ехать». Но давайте смотреть правде в глаза — какой процент людей от всех жителей Южной Каролины, откуда я родом, хотя бы раз были в России? Думаю, не наберётся и 1%. Поэтому не стоит доверять тому, что пишут в прессе и говорят на ТВ, они понятия не имеют, какую информацию несут в массы», — приводит слова Торнвелла официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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