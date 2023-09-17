Доминик Уилкинс объяснил, почему Майкл Джордан выиграл конкурс по броскам сверху 1988 года

Член Зала славы баскетбол и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс высказался о конкурсе по броскам сверху 1988 года, в котором он уступил легендарному Майклу Джордану в финальной части.

«Наверное, всё из-за того, что конкурс проходил в Чикаго. Один из моих лучших данков, и я получаю 45 баллов за его исполнение. Я посмотрел наверх и подумал: «Вы же теперь знаете, что будет в следующий раз».

На самом деле у Майкла Джордана были две попытки с линии штрафного броска. В первый раз он промахнулся, и тогда я подумал, что победитель конкурса теперь ясен.

Но они решили для всех: «Нет-нет! Пусть у него будет ещё одна попытка». Это был тот самый знаменитый данк со штрафной линии, который он, кстати, выполнил дважды», — заявил Уилкинс в интервью Vlad TV.

Видео можно посмотреть на канале Ryan Van Dusen в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.