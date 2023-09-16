«Руна» обыграла «Парму» в матче за третье место Kuban Cup

Московский баскетбольный клуб «Руна» одержал победу над пермской «Пармой» в матче за бронзовые медали товарищеского турнира Kuban Cup, который проходит в Краснодаре. Встреча завершилась победой столичных баскетболистов со счётом 86:81.

Самым результативным в составе победителей стал бывший игрок пермского клуба Данила Походяев, отметившийся 21 очком и пятью подборами. Также отличились сербский форвард Алекса Раданов, на счету которого 15 очков, центровой Алекс Тайус (13 очков и пять подборов) и форвард Джувэн Морган (13 очков).

В составе «Пармы» лучшую результативность продемонстрировал защитник Си Джей Брайс, на счету которого 27 очков и шесть подборов. Также стоит отметить Айзею Риза (11 очков и шесть передач) и Ричарда Соломона (11 очков и шесть подборов).

В финале турнира сыграют «Локомотив-Кубань» и «Самара».