«Зенит» одержал победу в Кубке Кондрашина и Белова, обыграв УНИКС
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Кубка Кондрашина и Белова между местным «Зенитом» и УНИКСом из Казани. Победу со счётом 82:77 одержали хозяева площадки.
Команды провели первую четверть в конкурентной борьбе, завершив её с равным счётом — 25:25. Во втором отрезке «Зенит» вышел вперёд, оторвавшись на шесть очков – 23:17, однако после большого перерыва гости смогли свести отставание к минимуму (16:20) и навязать конкуренцию в заключительной четверти, которая, несмотря на это, все же осталась за хозяевами – 18:15.
Кубок Кондрашина и Белова . Финал
16 сентября 2023, суббота. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Дублевич, Земский, Морман, Зубков, Курич, Хантер
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Одиноков, Лазарев
Напомним, в матче за третье место «Пари Нижний Новгород» одолел московскую МБА.
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