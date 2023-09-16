Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС – Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» одержал победу в Кубке Кондрашина и Белова, обыграв УНИКС

«Зенит» одержал победу в Кубке Кондрашина и Белова, обыграв УНИКС
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Кубка Кондрашина и Белова между местным «Зенитом» и УНИКСом из Казани. Победу со счётом 82:77 одержали хозяева площадки.

Команды провели первую четверть в конкурентной борьбе, завершив её с равным счётом — 25:25. Во втором отрезке «Зенит» вышел вперёд, оторвавшись на шесть очков – 23:17, однако после большого перерыва гости смогли свести отставание к минимуму (16:20) и навязать конкуренцию в заключительной четверти, которая, несмотря на это, все же осталась за хозяевами – 18:15.

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
16 сентября 2023, суббота. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Дублевич, Земский, Морман, Зубков, Курич, Хантер
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Одиноков, Лазарев

Напомним, в матче за третье место «Пари Нижний Новгород» одолел московскую МБА.

Кубок Кондрашина и Белова. Календарь
Кубок Кондрашина и Белова. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android