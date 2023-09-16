«Зенит» одержал победу в Кубке Кондрашина и Белова, обыграв УНИКС

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Кубка Кондрашина и Белова между местным «Зенитом» и УНИКСом из Казани. Победу со счётом 82:77 одержали хозяева площадки.

Команды провели первую четверть в конкурентной борьбе, завершив её с равным счётом — 25:25. Во втором отрезке «Зенит» вышел вперёд, оторвавшись на шесть очков – 23:17, однако после большого перерыва гости смогли свести отставание к минимуму (16:20) и навязать конкуренцию в заключительной четверти, которая, несмотря на это, все же осталась за хозяевами – 18:15.

Напомним, в матче за третье место «Пари Нижний Новгород» одолел московскую МБА.