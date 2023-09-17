Вдова Коби Брайанта собирает петицию, что сохранить фреску со своим мужем около арены

Ванесса Брайант, вдова именитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, просит общественность помочь спасти фреску рядом Крипто.ком Ареной с изображением её покойного мужа и дочери, которую планируется демонтировать.

В частности, Ванесса Брайант просит людей в социальных сетях подписать петицию в пользу сохранения мурала.

Коби Брайанта погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы в Калабасасе. На борту кроме 41-летнего баскетболиста, была его 13-летняя дочь Джанна и шесть друзей семьи.

За свою профессиональную карьеру Брайанта пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды становился Олимпийским чемпионом (Пекин – 2008, Лондон – 2012), а также становился чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).