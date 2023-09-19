«Филадельфия» подпишет игрока, который набирал в среднем 20 очков в прошлом сезоне НБА

Руководство «Филадельфии Сиксерс» и лёгкий форвард Келли Убре достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники в лиге.

Напомним, Келли Убре был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года под общим 15-м номером «Атлантой Хоукс», однако затем был обменян в «Вашингтон Уизардс», где Убре провёл первые четыре сезона.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний форвард в составе «Шарлотт Хорнетс» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 5,2 подбора и 1,4 перехвата при общем 43,1% реализации бросков с игры, 31,9% — трёхочковых.

Ранее сообщалось, что руководство «Майами Хит» рассматривает вариант с заключением контракта с Убре в случае, если флоридскому клубу удастся выменять звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.