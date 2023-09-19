Кевин Гарнетт дал совет звёздным игрокам «Миннесоты»
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Экс-игрок НБА Кевин Гарнетт высказался о звёздных игроках «Миннесоты Тимбервулвз» Карле-Энтони Таунсе и Энтони Эдвардсе.
«Пришло время им собраться вместе и стать одним целым. Речь идёт не о том, что Карл-Энтони Таунс должен уступить лидерство Энтони Эдвардсу. Дело в том, что они должны идти вперёд вместе. Они оба — лица этой франшизы.
Это то, чего мы со Стефом Марбэри не смогли. Мы играли как дерьмо. Потому что у вас должны быть инь и янь. Марбэри вёл себя так, будто хотел чего-то своего. И это была не «Миннесота», — рассказал Гарнетт в подкасте Showtime.
Ранее атакующий защитник Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого из партнёров по команде он обменял бы. Эдвардсу предложили выбор между центровыми Руди Гобером и Карлом-Энтони Таунсом.
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