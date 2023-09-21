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«Разыгрывающий, входящий в Зал славы». Кавай Леонард — о продлении «Клипперс» Уэстбрука

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отреагировал на продление контракта звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука с «парусниками».

«Было очень важно вернуть его… Теперь у нас есть разыгрывающий, входящий в Зал славы. Я думаю, это будет иметь большое значение для нас в начале года», — приводит слова Леонарда социальные сети калифорнийского клуба.

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука:

Стоит отметить, что за два сезона в «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук заработал $ 75 млн. За сезон-2023/2024 звёздный разыгрывающий заработает $ 3,8 млн.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи.