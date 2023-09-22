Расселл Уэстбрук рассказал, как «Клипперс» относятся к нему

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук признался, что счастлив в нынешней команде.

«Для меня это почти как начать всё сначала… Я дома. В потрясающем месте, где поддерживают все, в чём мы, игроки, нуждаемся и чего хотим», — сказал Уэстбрук в эфире KTLA.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс».

Ирвинг и Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье:

Ранее Расселл принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).