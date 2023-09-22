Расселл Уэстбрук рассказал, как «Клипперс» относятся к нему
Поделиться
Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук признался, что счастлив в нынешней команде.
«Для меня это почти как начать всё сначала… Я дома. В потрясающем месте, где поддерживают все, в чём мы, игроки, нуждаемся и чего хотим», — сказал Уэстбрук в эфире KTLA.
Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс».
Ирвинг и Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье:
Ранее Расселл принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
13:36
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
Партнерский контент