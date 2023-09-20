Расселл Уэстбрук провёл интенсивную индивидуальную тренировку в преддверии сезона НБА

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука:

В минувшем сезоне Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.

Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом был виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне. В июле баскетболист заключил с «Клипперс» новый двухлетний контракт на общую сумму $ 8 млн.