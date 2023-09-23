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«Бешикташ» нанёс второе поражение чемпиону России УНИКСу в Суперкубке Единой лиги ВТБ

«Бешикташ» нанёс второе поражение чемпиону России УНИКСу в Суперкубке Единой лиги ВТБ
«БК УНИКС»
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Сегодня, 23 сентября, проходил матч за пятое-восьмое места в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и турецкий «Бешикташ». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве (вместимость 12 273 зрителя). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Матч завершился победой «Бешикташа» со счётом 75:68.

Старт сразу показал, что ни одна из команд не намерена уступать, но УНИКС оказался немного сильнее в первой четверти – 20:17. Игроки «Бешикташа» хорошо провели вторую четверть (20:15) и закончили половину лидерами в матче – 37:35.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и турецкий коллектив в третьей 10-минутке выглядел лучше оппонента – 18:15. УНИКС так и не смог остановить разогнавшегося соперника и в итоге проиграл как заключительную четверть – 18:20, так и матч – 68:75.

Суперкубок ЕЛ ВТБ. Календарь
Суперкубок ЕЛ ВТБ. Турнирная таблица
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-8 места
23 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
68 : 75
Бешикташ
Стамбул
УНИКС: Рейнольдс - 16, Лабери - 15, Д. Кулагин - 12, Бако - 10, Димитриевич - 7, Найт - 6, Зайцев - 2, Комолов, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
Бешикташ: Нидхэм - 18, Дельгадо - 16, Арслан - 12, Угурлу - 9, Митчелл - 8, Мэтьюс - 4, Хэммондс - 2, Дурмаз - 2, Конан - 2, Йигитоглу - 2, Чобан
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