«Бешикташ» нанёс второе поражение чемпиону России УНИКСу в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 сентября, проходил матч за пятое-восьмое места в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и турецкий «Бешикташ». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве (вместимость 12 273 зрителя). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Матч завершился победой «Бешикташа» со счётом 75:68.

Старт сразу показал, что ни одна из команд не намерена уступать, но УНИКС оказался немного сильнее в первой четверти – 20:17. Игроки «Бешикташа» хорошо провели вторую четверть (20:15) и закончили половину лидерами в матче – 37:35.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и турецкий коллектив в третьей 10-минутке выглядел лучше оппонента – 18:15. УНИКС так и не смог остановить разогнавшегося соперника и в итоге проиграл как заключительную четверть – 18:20, так и матч – 68:75.