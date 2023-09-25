Билл Симмонс назвал игроков сборной США, которые впечатлили его больше всего на ЧМ-2023

Известный североамериканский журналист Билл Симмонс в рамках своего подкаста оценил индивидуальные выступления разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона и атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза на минувшем чемпионате мира по баскетболу в составе сборной США.

«В чём смысл игрока, выступающего за сборную США? Вопросы можно задать примерно следующие: способен ли этот игрок переключиться при защите с одного игрока на другого и может ли этот же игрок играть без мяча. Тайриз Халибёртон и Остин Ривз дали положительные ответы», — заявил Симмонс.

По итогам турнира американская сборная заняла итоговое четвёртое место, уступив в матче за третье место сборной Канады со счётом 127:118 в овертайме. До этого американцы проиграли в полуфинале немецкой сборной — 113:111 — победителю соревнований.