«Зенит» второй раз подряд стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ

На «ВТБ Арене» в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал Кайл Курич, который записал в свой актив 23 очка. У команды из Краснодара наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 19 очков.

В матче за третье место «Фенербахче» обыграл «Пари Нижний Новгород» — 82:80.

Пятое место в турнире занял «Бешикташ», который оказался сильнее ЦСКА (91:87). В матче за седьмое место встретились МБА и УНИКС. Счёт 83:64 в пользу казанцев.