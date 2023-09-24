«Зенит» второй раз подряд стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ
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На «ВТБ Арене» в Москве завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83.
Самым результативным игроком встречи стал Кайл Курич, который записал в свой актив 23 очка. У команды из Краснодара наилучшую результативность продемонстрировал Окаро Уайт — 19 очков.
В матче за третье место «Фенербахче» обыграл «Пари Нижний Новгород» — 82:80.
Пятое место в турнире занял «Бешикташ», который оказался сильнее ЦСКА (91:87). В матче за седьмое место встретились МБА и УНИКС. Счёт 83:64 в пользу казанцев.
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