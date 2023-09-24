Кущенко прокомментировал результаты Суперкубка Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу Суперкубка.
«Турнир удался, на мой взгляд. Очень интересные игры, команды перед сезоном показали уже не предсезонный, а соревновательный баскетбол. Уровень Суперкубка заставил их выкладываться, бороться с большим рвением, чем в обычных товарищеских матчах. Много эмоций, много энергии. Оборотная сторона, к сожалению, травмы армейцев: (Антона) Астапковича, (Ливио) Жан‑Шарля, ещё нескольких игроков. Но, сколь бы неприятными ни были эти моменты, они тоже показатель высокого статуса Суперкубка.
В этом году мы поменяли формат, говорят, что он удался. Теперь обсуждаем с клубами, не длинный ли турнир получился. Три игры за четыре дня у каждой команды. «Нижний Новгород», допустим, играл в субботу в два часа дня, а в воскресенье в 17:00 уже вышел биться за третье место. Но обратите внимание, какое сопротивление нижегородцы оказали «Фенербахче». Устали, но не сдались», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».
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