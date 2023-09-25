Пэйтон Притчард: Айзея Томас — это человек, который при своём росте делал невероятные вещи

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард высказался о бывшем игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзее Томасе, который тоже когда-то представлял «Бостон».
«Когда я только рос, Айзея был уже убийцей на площадке. Это было нереально. Томас — это человек, который при своём росте делал здесь [в «Бостоне»] невероятные вещи. Так что город всегда будет помнить то, что он делал. Особенно когда он вошёл в пятёрку претендентов MVP [в сезоне-2016/2017]», — приводит слова Притчарда Boston Globe.
Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:
Отметим, что пик карьеры Томаса пришёлся на выступление за «Селтикс». Именно там в сезоне-2016/2017 Айзея набирал в среднем 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора, а также был пятым в голосовании за MVP по итогам регулярного чемпионата.
Тем не менее именно сразу после этого сезона баскетболисту пришлось столкнуться с большим количеством травм, из-за чего он сменил множество команд и является свободным агентом в данный момент. Сейчас разыгрывающему 34 года.
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