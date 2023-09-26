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Джефф Тиг назвал топ-10 лучших разыгрывающих НБА

Джефф Тиг назвал топ-10 лучших разыгрывающих НБА
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Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг назвал топ-10 разыгрывающих в современной НБА.

Топ-10 разыгрывающих НБА по мнению Джеффа Тига:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
3. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
5. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»)
6. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»)
7. Трей Янг («Атланта Хоукс»)
8. ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»)
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
10. Джамал Маррей («Денвер Наггетс»)

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