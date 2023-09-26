Джефф Тиг назвал топ-10 лучших разыгрывающих НБА

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг назвал топ-10 разыгрывающих в современной НБА.

Топ-10 разыгрывающих НБА по мнению Джеффа Тига:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

3. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

5. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»)

6. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»)

7. Трей Янг («Атланта Хоукс»)

8. ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»)

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

10. Джамал Маррей («Денвер Наггетс»)