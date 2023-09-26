В ESPN предложили обмен, в результате которого Дэмьен Лиллард переходит в «Филадельфию»
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Авторы ESPN предложили теоретический обмен с участием трёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Филадельфией Сиксерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», где главным фигурантом выступает звёздный разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард.
Согласно статье, сделка выглядит следующим образом:
«Филадельфия» получает: Дэмьен Лиллард, Теренс Мэнн, Норман Пауэлл и Роберт Ковингтон.
«Портленд» получает: Фуркан Коркмаз, Тайриз Макси, Джейден Спрингер, Николя Батюм, Амир Коффи, Маркус Моррис, драфт-пик «Клипперс» первого раунда 2028 года и драфт-пик «Клипперс» первого раунда 2030 года.
«Клипперс», в свою очередь, получают: Джеймс Харден, Тобиас Харрис.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
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