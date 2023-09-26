Редик: «Oклахома» будет одной из самых ярких команд НБА, Джейлен Уильямс станет звездой
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик высказался об атакующем защитнике «Оклахома-Сити Тандер» Джейлене Уильямсе.
«Oклахома» будет одной из самых ярких команд НБА в предстоящем сезоне. Джейлен Уильямс станет звездой. Возможно, в этом году он попадёт на Матч звёзд, Возможно, на Матч всех Звёзд. Может быть он совершит прыжок на год вперёд. Я считаю, что он будет настолько хорош», — сказал Редик в своём подкасте.
В минувшем регулярном сезоне 22-летний Уильямс принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 14,1 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи при общем 52,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,6%. Игрок был выбран на драфте НБА 2022 года под общим 12-м номером.
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