«Уралмаш» подписал бывшего игрока «Олимпиакоса»
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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» в своих социальных сетях анонсировал переход центрового Октавиуса Эллиса.
30-летний американский центровой начинал минувший сезон в чемпионате Китая в составе «Гуандун Саузерн Тайгерс», а в январе перешёл в итальянский «Тревизо». В чемпионате Италии Эллис принял участие в 13 матчах, в которых отметился средней статистикой в 11,8 очка, 7,6 подбора и 1,2 передачи.
У Эллиса большой опыт выступлений в Евролиге за «Олимпиакос», также в его карьере были «Промитеас», «Тюрк Телеком» и другие клубы.
В июле 2017 года Эллис стал игроком красноярского «Енисея», но уже в декабре того же года расторг контракт и покинул российский клуб, перейдя в греческий «Промитеас».
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