Войнаровски: «Портленд» обменивает Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард будет обменян в «Милуоки Бакс».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обменивает разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс», сообщили источники ESPN», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что летом Дэмьен Лиллард впервые запросил у руководства клуба обмен. В своём запросе Лиллард указал «Майами Хит» в качестве желаемой команды. «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» неоднократно пытались договориться об обмене, но так и не смогли прийти к соглашению.