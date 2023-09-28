Лука Дончич: игра с «Реалом» значит очень многое для меня, это мой второй дом

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи с «Реалом» (Мадрид).

«Это очень много значит. Я думал об этой игре с тех пор, как мне сказали, что она состоится. Эта игра будет значить для меня очень много, я там вырос. Меня там научили говорить по-английски, по-испански, научили играть в баскетбол. Это мой второй дом. Я очень рад вернуться», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Лука Дончич посетил вечеринку в Словении:

«Маверикс» проведут предсезонную игру с действующими чемпионами Евролиги 10 октября в Мадриде. Это историческое событие, поскольку исполняется 35 лет с момента первых матчей НБА в столице Испании.

До приезда в НБА Дончич провёл свои юношеские годы в Мадриде, играя за «Реал». Он выступал в команде с 2015 по 2018 год и помог команде выиграть Евролигу в 2018-м.