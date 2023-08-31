6 лет назад Ирвинг скандально ушёл от Леброна. Как изменилась судьба ярчайшего игрока НБА?

Прошло ровно шесть лет после одного из самых знаковых обменов в истории НБА, а именно перехода звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс». В «Кливленд Кавальерс» тогда отправились Айзея Томас, Джей Краудер, Анте Зизич и два драфт-пика.

Уход Кайри сопровождался большущей драмой и спекуляциями о причинах сделки. Распался дуэт Ирвинга и Леброна Джеймса, выходивших три раза подряд в финал НБА и осуществивших исторический камбэк в 2016 году в серии с «Голден Стэйт Уорриорз». Звёздные обмены всегда влияют на ландшафт всей лиги. Но спустя годы кажется, что этот обмен особенно сильно повлиял на историю НБА. Давайте вспомним, как это было и к чему привело.

Предпосылки для обмена. Отец и сын

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг Фото: Jason Miller/Getty Images

Возвращение Леброна в «Кливленд» в 2014 году, несомненно, было вызвано в том числе наличием в команде молодого и яркого Ирвинга. Джеймс прекрасно видел, что с Кайри ему не нужно быть главным скорером команды в каждом матче — у него всегда будет рядом человек, который в любой момент может набрать очки, всегда будет рядом тот, кому можно доверить решающие броски в концовках встреч.

Так и происходило. В том самом историческом финале, в концовке седьмой игры именно Леброн попросил Тайрона Лю нарисовать под Кайри изоляцию, чтобы тот исполнил бросок при счёте 89:89 за минуту до конца игры. В итоге Кайри реализовал один из важнейших бросков XXI века.

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Также нельзя забыть про победный бросок в культовой рождественской игре 2016 года с теми же «Уорриорз». Просто Леброн доверял Кайри в самые важные моменты, а это дорогого стоит.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последнем сезоне супервёздного дуэта Ирвинг имел больше бросков, чем Леброн — 28 против 24. Также Кайри имел чуть больший процент задействования — 30,8 против 30.

Несмотря на то что в игровом плане вклад обоих игроков был практически равнозначен, «Кливленд» всегда воспринимался в первую очередь как команда Леброна. Популярность и статус легендарного игрока до сих пор вынуждают всё медиа особенно фокусироваться на Джеймсе, а в 2016 году это происходило в ещё более усиленном режиме. Леброн был безоговорочно главным лицом лиги, вокруг которого вертелось всё — истории, слухи, события. А Ирвинг воспринимался всеми как отличный Робин для Бэтмена.

Подобное позиционирование доходило до абсурда. Одним из показательных моментов является интервью от 2015 года, где репортёр спросил у Ирвинга, как именно Леброн исполняет роль отца для игрока и всех остальных партнёров по команде. Кайри в недоумении ответил: «Родительская роль? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он является отличным лидером для нас. Но отцом? У меня вообще-то есть отец. Родной».

Обмен в «Бостон». Юноша покидает родительский дом

Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Можно попробовать поставить себя на место Кайри. Тебя драфтует в 2011 году команда, начинающая полную перестройку, во главе которой видят тебя. Ты почти сразу становишься лидером, показывая свои талант и технический арсенал. Да, вы не пробиваетесь в плей-офф, но верите в «Процесс» и постепенно развиваетесь. И тут как гром среди ясного неба — в твою команду возвращается мессия, и всё уже по-другому. В итоге ты становишься суперзвездой, выигрываешь чемпионство, оказываешься частью исторических событий. Но ты не ощущаешь, что проживаешь собственную историю. Ты лишь друг главного героя — ключевой его помощник. Все люди почему-то чаще вспоминают блок-шот Джеймса, а не твой трёхочковый «в лицо» Стефену Карри, хотя именно эти очки и принесли команде титул.

24 июля 2017 года Кайри запрашивает обмен, а спустя месяц оказывается в «Бостоне». Джеймс, как всегда, старающийся выглядеть хорошо, написал в своих социальных сетях: «Этот паренёк заслуживает только такого отношения! Он обладает особым талантом. Я не испытываю ничего, кроме уважения, к нему за те фантастические сезоны, что мы провели вместе».

В середине сентября Ирвинг посетил шоу First Take на телеканале ESPN, где рассказал, что не сообщал Леброну о своём решении, объясняя это так: «Я не думаю, что человек должен кому-то сообщать что-то, что касается его личных карьерных решений. Я повзрослел и решил, что такой переход будет правильным для меня в данный момент».

В НБА умеют в драматургию, поэтому очное противостояние Ирвинга и Джеймса поставили первым же матчем регулярного сезона. Тогда же произошла та самая травма Гордона Хэйворда, а «Кавальерс» смогли победить — 102:99. Сразу после сирены Кайри и Леброн обменялись фирменным рукопожатием и обнялись.

Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тем не менее Кайри потом отомстит «Кливленду» в течение сезона, а сам год выглядел многообещающим даже без Хэйворда. Но разыгрывающему пришлось сделать операцию на колене, что вынудило его пропустить весь плей-офф.

«Кливленд» же, в свою очередь, ожидая возвращения Томаса после травмы, не имел возможности из-за перегруженной зарплатной ведомости найти новую молодую звезду, поэтому прибег к приглашению ветеранов и друзей Леброна: Дуэйна Уэйда, Кендрика Перкинса, Деррика Роуза, Джеффа Грина. Уэйд и Роуз покинули команду ещё в середине сезона, Перкинс сидел на скамейке, а Джефф Грин выдавал один яркий перформанс за 10 игр. Позже команда из Огайо пригласит ещё и Джордана Кларксона с Родни Худом. Но все манипуляции с составом не помогли выйти на былой уровень.

С другой стороны, проблемный «Кливленд», вышедший в плей-офф с четвёртого места, позволил Леброну написать одну из ярчайших страниц в своей карьере. Перформанс звёздного форварда во время плей-офф 2018 года является одним из лучших индивидуальных выступлений в истории. Победные броски с сиреной против «Индианы» и «Торонто», неотразимые броски со средней с отклонением из поста и невероятный финал конференции с тем же «Бостоном». Это был последний раз, когда мы увидели, как Леброн может практически в одиночку тащить команду вперёд. Многие называют ту версию Джеймса лучшей в его карьере, даже несмотря на поражение в финале.

Уход из «Селтикс». Метания блудного сына

Кайри Ирвинг в серии с «Милуоки» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Перед сезоном-2018/2019 «Бостон» выглядел как команда, которая может стать новой династией. Выход в финал конференции без Ирвинга и Хэйворда, молодые и перспективные Джейсон Тейтум и Джейлен Браун. Кайри публично обещает остаться в команде, и вроде бы ничего не предвещает беды — лишь бы повезло со здоровьем.

Но сезон выходит совсем не таким, каким его ожидали увидеть болельщики. Кайри никак не мог найти «химию» с Тейтумом и Брауном, Хэйворд выглядел совсем не тем игроком, что прежде. 12 января 2019 года Кайри открыто критикует партнёров, заявляя, что они не знают, каково это — брать титул. «Бостон» выходит в плей-офф, где во втором раунде без шансов уступает «Милуоки» со счётом 0-4.

Кайри отказывается продлевать контракт с командой из штата Массачусетс, объясняя это желанием работать ближе к своему родному Нью-Джерси. Ирвинг осознал важность этого условия после того, как не смог увидеть дедушку перед его смертью. Но болельщики «кельтов» были в ярости из-за того, что игрок нарушил своё обещание.

Леброн тем временем перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», где получил травму в середине сезона и впервые за много лет пропустил плей-офф.

«Бруклинская эпопея». Старший брат лучше отца

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Кайри и Дюрант перешли в «Бруклин Нетс» летом 2019 года. Ирвингу надоело считаться с неопытными звёздами «Бостона», и он решил вернуться к модели, которая уже сработала в его карьере, а именно к модели звёздного дуэта. Но этот союз предполагал не отношения отца и сына, а скорее отношения младшего и старшего братьев. Что символично — новым партнёром был выбран Кевин Дюрант, два раза подряд побеждавший Леброна в финале и многими воспринимавшийся как игрок, который, наконец, забрал себе корону. Являлось ли это намеренным выпадом в сторону Джеймса? Вряд ли, Кайри действительно дружил с Дюрантом, и ему нравилась эта более эгалитарная форма взаимоотношений.

Но нельзя забыть про случай на подкасте, где Ирвинг сказал, что наконец будет играть с баскетболистом, который так же, как и он, может забросить победный бросок. Позже игрок отрицал, что это был выпад в сторону Леброна, вот только каким образом это можно ещё было воспринимать? Просто представьте. Сын работал в компании отца, однако решил уйти, чтобы начать собственное дело. У него ничего не вышло, и он решил создать новый стартап с главным конкурентом собственного отца.

Позже Леброн рассказал, что почувствовал, услышав заявление Ирвинга: «Я не отреагировал на это со злостью, мол, вообще-то я исполняю победные броски всю карьеру. Я просто расстроился. Мы провели три сезона вместе. Я больше всего хотел, чтобы он стал MVP лиги, но у нас не всё срослось». Несмотря на то что всегда хочется находить манипулятивные, пассивно-агрессивные паттерны в заявлениях Леброна, эти слова выглядят искренними. Статистика бросков во времена «Кливленда» подтверждает это.

Описывать в деталях весь тот ужас, что происходил в «Нетс», нет смысла. Травмы, скандалы, провальные серии плей-офф, история с Джеймсом Харденом. Всё это было на фоне постоянных скандалов Кайри уже вне площадки: антисемитизм, вакцина от коронавируса и эзотерические увлечения. Ирвинг стал одним из самых ненавистных игроков лиги, а ментальное состояние игрока вызывало большие опасения.

В эти годы Леброн нашёл себе нового «сына» в лице Энтони Дэвиса, с которым выиграл чемпионство в 2020 году. По психотипу Дэвис не является таким сильным индивидуалистом, как Кайри, и смиренно принял свою роль, зная, что с годами неизбежно станет лидером команды ввиду возраста Джеймса.

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

«Даллас». А сможешь ли ты стать старшим братом?

В середине минувшего сезона наш главный герой был обменян в «Даллас Маверикс». И в очередной раз можно отметить символизм перехода. Ирвинг имел отца и старшего брата, проходил все пертурбации взросления, становления, самореализации. А в итоге теперь ему уже 31 год. Больше не на кого положиться, кроме самого себя. Настала пора самому стать старшим братом. Братом для Луки Дончича.

Кайри Ирвинг и Лука Дончич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

В первом сезоне у дуэта совершенно ничего не получилось, «Маверикс» даже не попали в зону плей-ин. После регулярки стали витать слухи о том, что Кайри может не остаться в Техасе и, например, воссоединиться с Леброном в «Лейкерс». Сложно сказать, насколько были правдивы эти сообщения, но посещение Ирвингом матча «Лейкерс» в плей-офф выглядит как настоящее возвращение блудного сына к отцу. Сына, который пришёл к смирению, осознал свои ошибки и решил выказать почтение родному человеку.

Ирвинг был замечен на «Крипто.ком Арена»:

Марк Кьюбан поверил в дуэт звёзд, выписав Кайри трёхлетний контракт. В искусстве и жизни нередко встречаются сюжеты, когда герой, совершив много ошибок в своей жизни, в итоге смог закрыть грехи через то, что стал хорошим родителем, опекуном, старшим братом. Ирвингу нужно понять, что «Даллас» — это команда Луки, а ему стоит помогать и делиться чемпионским опытом.

Если же Ирвинг снова окажется посреди драматических событий, провалов, то ввиду возраста мы сможем наблюдать, как подходит к концу карьера одного из самых ярких игроков НБА.

Итог

Мы не знаем конца этой истории, но можно быть уверенными, что произойдут ещё повороты и события, которые повлияют на наше восприятие. Можно точно сказать, что карьера Ирвинга пошла по нисходящей после ухода от Леброна и всё рискует закончиться полной катастрофой. Но мог ли Кайри поступить по-другому? Можем ли мы пойти против своей натуры? Или разрыв с Леброном был предрешён?

Весь этот сериал также показывает, насколько важным является не только игровое сочетание баскетболистов на площадке, но в том числе и ментальная, психологическая совместимость. Вот именно в плане сочетаемости характеров у Ирвинга и Джеймса не вышло.

Уверен, среди читателей найдутся те, кому очень нравился союз Леброна и Ирвинга, может быть, даже есть те, кто полюбил НБА благодаря им. Думаю, вы испытали много эмоций за эти годы. Предлагаю по возможности оставить в стороне обозлëнность на Кайри и поддержать его в последний раз, так как арка этого персонажа ещё не закрыта.