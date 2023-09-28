Ясикявичус проведёт месячную стажировку в «Сакраменто»

Бывший главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичус проведет ближайший месяц в «Сакраменто Кингз», где будет набираться опыта и углублять свои знания в качестве тренера. Об этом сообщает Рокас Пакенас с сайта 15min.lt.

Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год. Новым тренером каталонской команды стал Роджер Гримау, который выступал в «Барселоне» в качестве игрока с 2003 по 2011 год.

Литовец провёл 131 матч в чемпионате Испании, 118 — в Евролиге, 7 — в Копа дель Рей, 6 — в Суперкубке и 6 — в Каталонской лиге. Из этих 268 матчей Ясикявичюс выиграл 204.

Ранее Ясикявичус провёл четыре сезона в качестве главного тренера «Жальгириса», выведя литовский клуб в «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году.