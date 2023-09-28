«Локомотив» сейчас выглядит лучше УНИКСа». Перасович — перед стартом Единой лиги ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о подготовке команды к новому сезону Единой лиги ВТБ и оценил действующую форму краснодарского «Локомотива-Кубань».

«Я не до конца доволен тем, как прошла наша предсезонная подготовка. Некоторые игроки по ряду причин прибыли в расположение клуба немного позже, чем планировалось. Затем мы столкнулись с травмами, которые фактически лишили нас возможности тренироваться полным составом.

По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив-Кубань» сохранил костяк и добавил двух новичков. Наши соперники отлично провели подготовительный период, особенно в Суперкубке. Считаю, в конкретный момент они выглядят лучше нас.

Во время предсезонных сборов у УНИКСа были и хорошие моменты – в частности, в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Мы с каждым днём становимся лучше и набираем форму», – приводит слова Перасовича пресс-служба казанского УНИКСа.

Напомним, 30 сентября в 14:00 мск УНИКС на домашней площадке примет «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ.