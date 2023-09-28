Игрок УНИКСа Грин: матч открытия с «Локомотивом-Кубань» – отличная для нас проверка

Американский баскетболист казанского УНИКСа Эрик Грин рассказал о подготовке и настрое команды в преддверии матча открытия сезона Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Считаю, подготовка к сезону прошла хорошо, несмотря на то, что у нас пока не было возможности провести тренировку в полном составе. Шаг за шагом мы становимся лучше. Рассчитываем подойти к первой официальной встрече в боевой готовности.

Мы настроены на упорную работу и будем бороться за победу. Знаем, что нас ждёт тяжёлая игра. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» действуют жёстко и хорошо бегут. Первый матч сезона с ними – отличная проверка.

На предсезонном Суперкубке наша команда выступила не лучшим образом, но это объяснимо. Игроки только узнают друг друга, притираются. Уверен, что под руководством такого сильного тренера, как Велимир Перасович, мы обязательно прибавим», – приводит слова Грина пресс-служба казанского УНИКСа.

Напомним, 30 сентября в 14:00 мск УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в стартовом матче Единой лиги ВТБ.